زياش يصدر بيانا رسميا بشأن مستقبله ووكيل أعماله

أكد المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في بيان رسمي أصدره مساء يوم الجمعة، أنه وصل إلى مرحلة في حياته تسمح له أن يكون المتحكم بشكل كامل في مستقبله المهني.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن زياش قد يرحل عن تشيلسي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، حيث يتطلع ميلان الإيطالي إلى الظفر بخدماته.

ونشر زياش بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، جاء به: "لقد وصلت إلى مرحلة في حياتي حيث الوقت أصبح مناسبا بالنسبة لي من أجل أن أكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني".

وأضاف المغربي: "أريد ان تؤخذ القرارات والمفاوضات حول مستقبلي بواسطتي أنا فقط، من الآن فصاعد سنتولى أنا وفريقي والطاقم القانوني التعامل مع الجانب التجاري من الأمور".

وواصل: "أنا ما زلت ممتنا بدرجة لا تصدق لدعمكم المستمر لي".

instagram/hziyech

وأشار زياش إلى أن وكيل أعماله نخلي لم يعد يمثله، ووجه له الشكر على السنوات الـ12 الماضية، مع التمنيات له الأفضل.

instagram/hziyech

المصدر: وكالات