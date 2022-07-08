شاهد.. النني يسجل هدفا خياليا بـ"قذيفة صاروخية" لا تصد ولا ترد

حول فريق أرسنال الإنجليزي تأخره بهدفين إلى فوز على نورنبيرغ الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

تقدم فريق نورنبيرغ بهدفين أحرزهما كل من يوهانس جايس وكوادو دواه في الدقيقتين (24 و29) على الترتيب.

وقلص المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الوافد الجديد من مانشستر سيتي، الفارق بتسجيله الهدف الأول له بقميص "المدفعجية"، في الدقيقة 47.

وأدرك المصري محمد النني التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد.

محمد النني يسجل هدف رائع في مواجهة آرسنال الودية أمام نورمبرج🚀🔥pic.twitter.com/AIMC3eRtFB — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 8, 2022

من ثم تقدم أرسنال بهدفين متتاليين جاءا بـ"نيران صديقة" سجلهما كل من لاعبي نورنبيرغ، كريستوفر شيندلر وتيم هاندفيركير خطأ في مرمى فريقهما عند الدقيقتين (57 و63) على الترتيب.

وقلص نورنبيرغ الفارق بتسجيل لوكاس شلايمر الهدف الثالث له في الدقيقة 73، ولكن جيسوس عاد مرة أخرى ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لأرسنال بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

المصدر: RT