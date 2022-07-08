ميسي يكشف عن قميص الأرجنتين لمونديال قطر.. (فيديو+ صور)

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، رسميا النقاب عن القميص الأساسي لمنتخب "التانغو" الذي سيرتديه خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على موقع "تويتر"، مقطع فيديو وعدة صور للترويج للقميص الجديد لمنتخب "التانغو" بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات.

قدمت شركة "أديداس" اليوم الجمعة، القميص الرسمي لمنتخب الأرجنتين، الذي سيرتديه خلال مونديال 2022، والذي سيرتديه أيضا منتخب السيدات غدا السبت، في مباراته ضد نظيره البرازيلي في كوبا أمريكا.

وظهر ليونيل ميسي، قائد منتخب "التانغو"، في مجموعة من الصور مرتديا القميص الجديد.

وأوضحت شركة "أديداس" للمعدات الرياضية، في بيان، أن قميص منتخب الأرجنتين، مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، مع إضافة التكنولوجيا المعروفة باسم "هيت ريدي" لتحسين التهوية.

Con esta vamos a Qatar 2022. pic.twitter.com/rDb3cnWpjP — Gastón Edul (@gastonedul) July 8, 2022

ووفقا لشركة أديداس، فإن تصميم قميص بطل كوبا أمريكا، مستوحى من الهوية الوطنية للبلد الأمريكي الجنوبي، مع ألوان علم الأرجنتين وشعار شمس مايو.

وأكد المدير العام لشركة أديداس الأرجنتين، بابلو لامو، أن هذا القميص مستوحى من التصميم الذي حقق به المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم، عامي 1978 و1986.

وأصبح قميص منتخب "التانغو" متاحا لرواد الموقع الرسمي للشركة، وفي متاجرها، بسعر يتراوح من 110 إلى 141 دولارا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين، سيلعب في المجموعة الثالثة لمونديال قطر، إلى جانب كل من المكسيك، بولندا والسعودية.

المصدر: وكالات