مرتضى منصور يوجه كلمة لأحمد شوبير بخصوص ثروة الزمالك.. فيديو

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن ناديه يمتلك كل الأموال التي يحتاجها لتجديد عقد لاعبه المغربي أشرف بن شرقي.

وينتهي عقد بن شرقي نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل النادي معه لاتفاق من أجل التجديد، حيث أعلن مرتضى منصور في وقت سابق، عدم تجديد عقد اللاعب لرغبته في خوض تجربه جديدة خارج الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على حسابه على موقع "يوتيوب": "نادي الزمالك لا يحصل على تمويل من أي شخص لتجديد عقد أشرف بن شرقي.

نادي الزمالك يمتلك أموالا وغني بتاريخه وجمهوره في كل مكان، لدينا مبلغ التجديد لأشرف بن شرقي ولكن رغبة اللاعب هي الرحيل.

أريد توجيه كلمة لأحمد شوبير، أعلنت أن الزمالك مفلس ولا يملك أموالا، أتمنى أن يكون ناديك معه خمس ثروة نادي الزمالك.

لا يوجد أي شخص يمول الزمالك، لتجديد التعاقد مع بن شرقي، ولا يوجد أي شخص باللجان السابقة قام بدفع أي مبلغ كدعاية للفريق.

هناك عضو سابق دفع 2.5 مليون جنيه، مقابل وضع إعلان دعاية على طاقم الزمالك.

أطمئن جمهور نادي الزمالك، تعاقدنا مع أفضل اللاعبين من داخل مصر وخارجها وسيتم الإعلان عن تدعيمات للفريق على أعلى مستوى وفي جميع المراكز".

المصدر: " youtube.com/c/MortadaMansour1"