بالفيديو.. التونسية أنس جابر تذهل الحاضرين بلقطة في نصف نهائي ويمبلدون

قدمت التونسية أنس جابر خلال أحداث نصف النهائي في ويمبلدون ، الخميس، أمام نحو 10 آلاف متفرج، لقطة تاريخية أذهلت بها الجماهير الحاضرة سواء في المدرجات أو من أمام التلفاز.

نجحت جابر من التعامل مع إحدى الكرات الصعبة بطريقة استثنائية خلال تبادل الكرة بينها وبين الألمانية تاتيانا ماريا.

إذ لم تردها بمضربها وإنما اكتفت بإيقاف المضرب على أرضية الملعب العشبي، تاركة الكرة ترتطم بها وترتد بهدوء إلى نصف ملعب منافستها.

وبعد هذه الضربة، استدارت جابر دورة كاملة، وعادت لاستكمال المباراة والاستعداد للضربة القادمة، وهي اللقطة التي جعلت جميع الحاضرين بالمدرجات يصفقون لها.

Dancing with the racket😉 Amazing Ons Jabeur#Wimbledonpic.twitter.com/Qt1zUbUV0V — Bubson Wypraniec (@bubsonwypraniec) July 7, 2022

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ويُعرف عن أنس أن لديها أسلوب لعب خاص في طريقة التعامل مع منافساتها خلال المباراة وتبحث عن تقديم العروض الجميلة ، ويقول عنها مدربها نبيل مليكة:"هي تكره اللعب بنسق واحد، تبحث دائما على خلق الفرجة بتنويع اللعب بتسديدات تفاجئ بها الخصم، وخصوصا منها عبر الكرات الساقطة.. إنها فعلا ملكة الـ(دروب شوت) منذ زمن".

وباتت جابر، المصنفة ثانية عالميا وثالثة في ويمبلدون، أول العرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بفوزها الخميس على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.

وستسعى جابر (27 عاما) إلى الظفر السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه ريباكينا المصنفة 23 عالميا والتي بلغت بدورها النهائي الكبير الأول في مسيرتها بفوزها السهل على الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2019 بمجموعتين 6-3 و6-3.

المصدر: "وكالات"