فيوتشر أول بطل لكأس الرابطة المصرية.. فيديو

توج نادي فيوتشر بلقب بطل النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية، على حساب غزل المحلة، إثر فوزه الساحق عليه (5-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتوالى على تسجيل خماسية فريق فيوتشر كل من اللاعبين، كريم نيدفيد، سعد الدين سمير، أحمد عاطف، محمد فاروق، ومروان محسن في الدقائق (33، 40، 60، 65، 79) على الترتيب.

جووول!



نيدفيد يسجل الهدف الأول لفيوتشر في شباك المحلة بعد عرضية من محمد فاروق ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/N1E4uxGpZx — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

جووول!



سعد سمير يسجل الهدف الثاني لفيوتشر في شباك المحلة بعد العودة للـ "VAR" وتأكيد الهدف ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/rEm5brW1vZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

جووول!



أحمد عاطف يسجل الهدف الثالث لفيوتشر، ويقترب الفريق من التتويج بأول بطولة في تاريخه 🏆



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/ZPjbpfvj3M — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

"المرة دي مفيش أوفسايد.. المرة دي مفيش إلغاء، المرة دي في رباعية" 🗣️



محمد فاروق يسجل الرابع لفيوتشر في شباك المحلة ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/QP9TjWum3r — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

"خمسة وخميسة عليك يا فيوتشر" 🗣️



مروان محسن يسجل الهدف الخامس لفيوتشر في شباك المحلة، بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/H4eV4Z6xg1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

بينما سجل المهاجم يحيى حامد هدف حفظ ماء الوجه لنادي غزل المحلة عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

الهدف الوحيد لغزل المحلة في شباك فيوتشر عن طريق يحيى حامد ⚽️ pic.twitter.com/eG1VdRyDiY — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

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بينما أحرز نادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، على حساب فريق إنبي عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل (1-1) في الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في وقت سابق من مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة أيضا.

المصدر: RT