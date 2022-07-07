فيوتشر أول بطل لكأس الرابطة المصرية.. فيديو
توج نادي فيوتشر بلقب بطل النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية، على حساب غزل المحلة، إثر فوزه الساحق عليه (5-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.
وتوالى على تسجيل خماسية فريق فيوتشر كل من اللاعبين، كريم نيدفيد، سعد الدين سمير، أحمد عاطف، محمد فاروق، ومروان محسن في الدقائق (33، 40، 60، 65، 79) على الترتيب.
جووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
نيدفيد يسجل الهدف الأول لفيوتشر في شباك المحلة بعد عرضية من محمد فاروق ⚽️
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/N1E4uxGpZx
جووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
سعد سمير يسجل الهدف الثاني لفيوتشر في شباك المحلة بعد العودة للـ "VAR" وتأكيد الهدف ⚽️
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/rEm5brW1vZ
جووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
أحمد عاطف يسجل الهدف الثالث لفيوتشر، ويقترب الفريق من التتويج بأول بطولة في تاريخه 🏆
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/ZPjbpfvj3M
"المرة دي مفيش أوفسايد.. المرة دي مفيش إلغاء، المرة دي في رباعية" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
محمد فاروق يسجل الرابع لفيوتشر في شباك المحلة ⚽️
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/QP9TjWum3r
"خمسة وخميسة عليك يا فيوتشر" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
مروان محسن يسجل الهدف الخامس لفيوتشر في شباك المحلة، بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت ⚽️
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/ijAke1q5OP 📺 pic.twitter.com/H4eV4Z6xg1
بينما سجل المهاجم يحيى حامد هدف حفظ ماء الوجه لنادي غزل المحلة عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.
الهدف الوحيد لغزل المحلة في شباك فيوتشر عن طريق يحيى حامد ⚽️ pic.twitter.com/eG1VdRyDiY— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022
بينما أحرز نادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، على حساب فريق إنبي عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل (1-1) في الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في وقت سابق من مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة أيضا.
المصدر: RT