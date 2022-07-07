 
مباشر

فيوتشر أول بطل لكأس الرابطة المصرية.. فيديو

الرياضة

فيوتشر أول بطل لكأس الرابطة المصرية.. فيديو
mobile.twitter/epl_eg
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdtp

توج نادي فيوتشر بلقب بطل النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية، على حساب غزل المحلة، إثر فوزه الساحق عليه (5-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتوالى على تسجيل خماسية فريق فيوتشر كل من اللاعبين، كريم نيدفيد، سعد الدين سمير، أحمد عاطف، محمد فاروق، ومروان محسن في الدقائق (33، 40، 60، 65، 79) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم يحيى حامد هدف حفظ ماء الوجه لنادي غزل المحلة عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ المزيد
برونزية كأس الرابطة المصرية تذهب للـ
برونزية كأس الرابطة المصرية تذهب للـ"الدراويش".. فيديو

بينما أحرز نادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، على حساب فريق إنبي عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل (1-1) في الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في وقت سابق من مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا