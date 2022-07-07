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برونزية كأس الرابطة المصرية تذهب للـ"الدراويش".. فيديو

الرياضة

برونزية كأس الرابطة المصرية تذهب للـ
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أحرز نادي الإسماعيلي المركز الثالث في النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية، بفوزه على إنبي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل (1-1) في الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ووضع المدافع عمرو الحلواني فريق الإسماعيلي "الدراويش" في المقدمة بهدف مبكر سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة من صفارة البداية.

ورد المدافع علي فوزي بهدف التعادل لإنبي في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع.

ومن ثم حسم الإسماعيلي نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ستجمع فريقي غزل المحلة وفيوتشر في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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