برونزية كأس الرابطة المصرية تذهب للـ"الدراويش".. فيديو

أحرز نادي الإسماعيلي المركز الثالث في النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية، بفوزه على إنبي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل (1-1) في الوقت الأصلي للقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ووضع المدافع عمرو الحلواني فريق الإسماعيلي "الدراويش" في المقدمة بهدف مبكر سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة من صفارة البداية.

"بالقدم اليسرى الحساسة يضع أول رصاصة" 🗣️



عمرو الحلواني يسجل الهدف الأول للإسماعيلي من ضربة جزاء ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/jyUrDo7CmN 📺 pic.twitter.com/WHBZnPZ3SQ — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

ورد المدافع علي فوزي بهدف التعادل لإنبي في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع.

جووول!



علي فوزي يسجل هدف التعادل لإنبي في شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/jyUrDo7CmN 📺 pic.twitter.com/9EQytetHph — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

ومن ثم حسم الإسماعيلي نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ستجمع فريقي غزل المحلة وفيوتشر في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT