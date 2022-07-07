رئيس برشلونة يكشف آخر التطورات المتعلقة بصفقة ليفاندوفسكي

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن الإدارة تنتظر رد نادي بايرن ميونخ الألماني على العرض الذي قدمه الفريق الكتالوني بشأن التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وطلب ليفاندوفسكي، من إدارة بايرن ميونخ، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أثناء تقديم لاعبه الجديد المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن: "إن نادي برشلونة يملك تاريخا يمتد 125 عاما، وهناك عدد قليل من الأندية التي تملك مثل تاريخ البارسا".

وأضاف رئيس برشلونة: "نحترم بايرن ميونخ، تقدمنا بعرض رسمي لضم ليفاندوفسكي بالفعل، وننتظر الحصول على رد من البايرن، وسنرى إن كان الرد إيجابيا أم لا".

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن بايرن ميونخ اشترط أن يدفع برشلونة 50 مليون يورو مقدما، إذا أراد التعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني يرفض دفع الصفقة على أقساط أو دفع 40 مليون يورو مقدما بالإضافة إلى متغيرات، لأنه يعتقد أن برشلونة قد يفلس خلال عام أو عامين.

ومن المعروف، أن روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة، والذي قدم له عرضا مدته 3 مواسم.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بأوروبا، أن رغبة المهاجم البولندي لم تتغير، وما زال مصرا على رأيه بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف.

وأضاف أن ليفاندوفسكي اتفق مع البارسا على جميع الشروط الشخصية ومدة التعاقد، ولم يدخل في مفاوضات مع أي ناد آخر.

المصدر: وكالات