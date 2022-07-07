زفزاف رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

انتخب المدير الرياضي لمنتخب الجزائر، جهيد زفزاف، اليوم الخميس، رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا للرئيس المستقيل شرف الدين عمارة.

وحصل زفزاف على 52 صوتا مقابل 34 لمنافسه عبد الحكيم سرار، من أصل 98 صوتا لأعضاء حضروا أشغال الجمعية الانتخابية، في قاعة المحاضرات لملعب "5 جويليه" بالعاصمة الجزائرية ـ الجزائر.

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وكان الرئيس السابق للاتحاد الجزائري، شرف الدين عمارة، قدم استقالته يوم 31 مارس الماضي، بعد يومين فقط من فشل المنتخب "الجزائري في بلوغ مونديال قطر 2022، إثر هزيمته في عقر داره أمام نظيره الكاميرون (1-2)، في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: وكالات