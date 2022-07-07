"ويمبلدون 2022" بانتظار بطلة جديدة (فيديو)

انحصر لقب بطولة "ويمبلدون 2022" للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بين لاعبتين تأهلتا لأول مرة في تاريخهما إلى النهائي.

فقد بلغت اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، لأول مرة إلى نهائي ويمبلدون، على حساب الرومانية سيمونا هاليب بطلة "ويمبلدون 2019"، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة.

Rybakina roars onto the biggest stage



The 23-year-old defeats Simona Halep 6-3, 6-3 to reach her first Grand Slam final#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/u0jfhZlDEA — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

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وضربت ريباكينا موعدا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون مع النجمة التونسية أنس جابر، التي صعدت بدورها إلى النهائي لأول مرة في تاريخها في وقت سابق من اليوم أيضا، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، عقب فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1) في اللقاء استغرق ساعة واحدة و43 دقيقة.

وستشهد نسخة عام 2022 لبطولة ويمبلدون للتنس، بطلة جديدة، بعد تأهل كل من يلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة، وأنس جابر المصنفة ثالثة، إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهما.

المصدر: RT