النجمة التونسية أنس تواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون (فيديو)
حققت النجمة التونسية أنس جابر إنجازا تاريخيا بوصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.
وجاء تأهل أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و49 دقيقة.
🇹🇳 Jabeur vs Maria 🇩🇪— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022
A place in the final at stake.#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/hi7NyaRslu
Ons the way to a first Grand Slam final 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/tnNObItxw3— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022
Congratulations on an incredible run at The Championships, @Maria_Tatjana 👏#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/wfIweKOqoE— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022
وستكون النجمة التونسية في النهائي بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 16 في البطولة، في وقت لاحق من اليوم أيضا.
وتأهلت أنس جابر لأول مرة في تاريخها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة لها هي بلوغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية لويمبلدون، والدور ربع النهائي في العام الماضي، إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.
المصدر: WTA