 
مباشر

النجمة التونسية أنس تواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

النجمة التونسية أنس تواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون (فيديو)
AP Gerald Herbert
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdrf

حققت النجمة التونسية أنس جابر إنجازا تاريخيا بوصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تأهل أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و49 دقيقة.

إقرأ المزيد
رغم الآلام والأوجاع.. الماتادور نادال يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون (فيديو)
رغم الآلام والأوجاع.. الماتادور نادال يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون (فيديو)
إقرأ المزيد
كيريوس
كيريوس "المشاكس" يبلغ المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)

وستكون النجمة التونسية في النهائي بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 16 في البطولة، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وتأهلت أنس جابر لأول مرة في تاريخها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة لها هي بلوغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية لويمبلدون، والدور ربع النهائي في العام الماضي، إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: WTA 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)