الملياردير الروسي عثمانوف ينفصل عن مدربة الجمباز الشهيرة فينر

أكدت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي، إيرينا فينر-عثمانوفا، انفصالها عن رجل الأعمال الملياردير أليشر عثمانوف، رسميا في مكتب السجل المدني.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، عن إيرينا فينرقولها: "تم الطلاق في مكتب السجل المدني".

في 19 مايو الماضي، أصبح من المعروف أن رجل الأعمال أليشير عثمانوف والمدربة الشهيرة إيرينا فينر قررا الطلاق.

وأوضحت المحكمة أن عثمانوف هو المدعي في هذه القضية المدنية، وفينير هي المدعى عليها.

ويأتي انفصال أليشير عثمانوف وإيرينا فينر بعد 30 عاما، من زواجهما في عام 1992.

وتشغل إيرينا فينر، منصب المديرة الفنية للمنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي منذ عام 2001، بينما ترأست الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي في عام 2008.

المصدر: "russian.rt.com"