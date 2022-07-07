جماهير بايرن ميونخ تفتح الأبواب أمام ليفاندوفسكي

أظهر استطلاع رأي اليوم الخميس أن 41% من جماهير بايرن ميونخ توافق على الرحيل المبكر للهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وتم إجراء الاستطلاع بواسطة معهد يوجوف الديموغرافي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي الوقت الذي صوتت فيه أغلبية مشجعي بايرن لصالح رحيل ليفاندوفسكي، فإن حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع أجابوا بـ"لا نعلم" أو لم يجيبوا من الأساس، في الوقت الذي رأى فيه 24% من المشاركين في الاستطلاع أن بايرن ينبغي أن يحتفظ بهدافه البولندي حتى نهاية عقده.

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وأثار مستقبل ليفاندوفسكي حالة من الجدل في بايرن ميونخ منذ عدة أشهر، حيث ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، لكنه يرغب في الرحيل عن النادي البافاري والانضمام إلى برشلونة الإسباني الصيف الحالي.

وحتى الآن يؤكد بايرن ميونخ ورئيسه التنفيذي أوليفر كان ضرورة بقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده.

وبحسب تقارير صحفية رفض بايرن كل العروض التي تقدم بها برشلونة لضم ليفاندوفسكي، مقابل إصرار النادي الإسباني على عدم رفع عرضه المالي عن 40 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز مالية للاعب.

المصدر: "وكالات"