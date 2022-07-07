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فرح يختبر جاهزيته للمنافسة على الطرقات بدلا من المضمار

الرياضة

فرح يختبر جاهزيته للمنافسة على الطرقات بدلا من المضمار
AFP
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أكد البطل الأولمبي العداء البريطاني مو فرح أن مسيرته على المضمار انتهت، لكنه سيشارك في ماراتون لندن المقرر في أكتوبر المقبل للوقوف حول مدى جاهزيته للمنافسة على الطرقات.

وقارن ابن الـ 39 عاما نفسه بلاعب كرة المضرب المصنف أول سابقا الاسكتلندي أندي موراي، معتبرا أن الأخير ما زال يملك "الروح القتالية" بداخله.

رغم ذلك، يبدو أن العائق الأول أمام فرح سيكون قدرة جسده على تلبية حاجات ذهنه.

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انتقل فرح لخوض غمار منافسات الماراتون (فاز في شيكاغو وحل ثالثا في لندن عام 2018)، عقب تتويج عنقه بالميدالية الذهبية لسباقي 5000 آلاف م و1000 آلاف م في الالعاب الاولمبية عامي 2012 و2016.

وعاد مجددا إلى المضمار في عام 2020 في سعيه لإحراز لقب أولمبي خامس، غير أنه ظهر كشبح للعداء الذي أرعب منافسيه وفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي.

ولم تتحسن الأمور بالنسبة للعداء البريطاني هذا العام إذ خسر بشكل مفاجئ أمام إليس كروس في عودته إلى منافسات سباق 10 آلاف م في لندن في مايو.

غير أن العداء الصومالي المولد وصاحب الانجازات الخارقة على المضمار، لم يعتزل وقرر اختبار نفسه في ماراتون لندن في الثاني من أكتوبر، على أن يشارك قبله بشهر في سباق "بيغ هالف" التحضيري (21.1 كلم).

المصدر: "أ ف ب"

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