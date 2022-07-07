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رسميا.. إيطاليا تستضيف ألعاب المتوسط للمرة الرابعة

الرياضة

رسميا.. إيطاليا تستضيف ألعاب المتوسط للمرة الرابعة
AFP
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اختارت الجمعية العمومية لدول البحر المتوسط مدينة تارانتو الإيطالية، لاستضافة النسخة رقم 20 من ألعاب البحر المتوسط، المزمع إقامتها في صيف 2026.

وستكون هذه المرة الرابعة، التي تحتضن فيها إيطاليا فعاليات الدورة المتوسطية، بعد استضافة نسخ "نابولي 1963 - باري 1997 - بيسكارا 2009".

وقد اختتمت فعاليات النسخة الـ19 من الدورة، مساء أمس الأربعاء، في مدينة وهران الجزائرية والتي استمرت من 24 يونيو الماضي، وإلى 6 يوليو الجاري.

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وتصدرت إيطاليا جدول الميداليات، برصيد 159 ميدالية، بواقع 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية.

فيما احتلت الجزائر مستضيفة الدورة، المركز الأول بين الدول العربية، والرابع بين الدول المشاركة برصيد 53 ميدالية (20 ذهبية، 17 فضية، 16 برونزية)، وتلتها إسبانيا في المرتبة الخامسة برصيد 65 ميدالية (16 ذهبية، 25 فضية، 25 برونزية).

وشاركت 26 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط في النسخة ال 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط، ، تنافسوا في 19 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

المصدر:"وكالات"

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