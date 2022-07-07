"عضلات صلاح في المالديف" تثير تعليقات ومزاح أصدقائه (صورة)

لم يصدق الدولي الكرواتي، ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول السابق، وزينيت سان بطرسبورغ الروسي الحالي، الصورة التي نشرها صديقه محمد صلاح مؤخرا.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة خلال تواجده في جزر المالديف حيث يقضى النجم المصري عطلته بعد انتهاء موسم 2021-2022، استعرض فيها عضلاته تحت أشعة الشمس.

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وعلق لوفرين على الصورة مازحا: “100% فوتوشوب".

المظهر الرائع لعضلات مو، جعل جون تيري أسطورة تشيلسي يرد على لوفرين وقال: "ديان، لنكون منصفين، لو كان لدي جسد مثل هذا فلن أتوقف عن نشر الصور".

يذكر أن محمد صلاح قام الأسبوع الماضي، بتجديد عقده مع ليفربول، حيث وقع على عقد مدته ثلاث سنوات، وسيظل في "أنفيلد" حتى 30 يونيو 2025، على أن يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 350 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: instagram/mosalah