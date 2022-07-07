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بالفيديو.. تشيلسي يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

الرياضة

بالفيديو.. تشيلسي يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد
AFP
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أعلن نادي تشيلسي اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي للموسم القادم 2022-2023، والذي سيخوض به مبارياته على أرضه.

وظهر القميص الجديد للنادي اللندني ببعض التغييرات الطفيفة عن قميص الوسم الماضي والتي قامت شركة (نايكي) بالكشف عنه.

قميص تشيلسي الأساسي للموسم القادم 2022-2023، تميز باللون الأزرق الكامل مع وجود لون أبيض على عنق القميص وبعض الخطوط إلى جانب الراعي الرسمي للبلوز.

وجاءت السراويل في قميص تشيلسي أيضا باللون الأزرق الكامل، بينما الجوارب جاءت بيضاء مع خطوط سوداء وعلامة نايكي المميزة.

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وكشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن سعر القميص والذي جاء بـ74 جنيه إسترليني.

ويستعد تشيلسي لخوض أولى مبارياته في الموسم التحضيري، بعد 10 أيام، وتحديدا يوم 17 يوليو 2022، حيث يلتقي مع كلوب أمريكا المكسيكي.

المصدر: twitter/ChelseaFC

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