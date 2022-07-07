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صراع بين ميسي ومبابي حول مصير نيمار في سان جيرمان

الرياضة

صراع بين ميسي ومبابي حول مصير نيمار في سان جيرمان
AFP
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الرحيل المحتمل للبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان صنع صداما بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن ذلك الخلاف بين نجمي النادي الفرنسي، بسبب مستقبل زميلهما نيمار.

وتضمن اتفاق تجديد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2025، على حصول المهاجم الفرنسي صلاحيات خاصة تمكنه من الإدلاء بصوته فيما يتعلق بالقرارات الرياضية.

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبابي أوصى إدارة النادي بالتخلص من زميله البرازيلي نيمار، وهو الأمر الذي أثار غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم ينف ناصر الخليفي رئيس النادي إمكانية رحيل نيمار في تصريحاته الأخيرة، بل فسر البعض كلامه عن ضروة قدوم ورحيل اللاعبين على أنه تلميح لرغبة النادي بالتخلص من اللاعب.

وعلى حد تعبير ناصر الخليفي رئيس النادي، فإن قدوم المدرب كريستوفر غالتييه سيكون بمثابة بداية العهد الجديد في العاصمة الفرنسية، ويبدو أن هذه التصريحات سيتم تطبيقها على أرض الواقع.

ويعاني نيمار العديد من المشاكل مع فريقه باريس سان جيرمان بعد خفوت مستواه ومطالبة الجماهير برحيله.

المصدر: mundodeportivo

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