ماغواير يورط نفسه مع رونالدو على مواقع التواصل الإجتماعي

وضع هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، نفسه في ورطة مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن ماغواير وضع إعجابا في حسابه على "إنستغرام"، على منشور يسلط الضوء على انزعاج رونالدو من خفض رواتب الفريق، بسبب عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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في البداية ، لم يكن من الواضح ما إذا كان ماغواير قد أحب المنشور أو إذا كان يسخر من زميله في الفريق الذي سيظل يتقاضى 360 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب رونالدو انخفض من 480 ألف إسترليني أسبوعيا إلى 360 ألفا، لأن يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي.

وأوضحت أن ماغواير أزال الإعجاب من المنشور بعد فترة، لذا ليس واضحا ما إذا قد وضعه متعمدا، أم عن طريق الخطأ.

وذكرت أن ما فعله ماغواير، زاد من الأنباء التي تتحدث عن وجود انقسام داخل غرفة ملابس الشياطين الحمر في الموسم الماضي.

وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد في أغسطس الماضي وكان من المفترض أن يساعد النادي الإنجليزي في الصراع على لقب الدوري الممتاز، لكن على الرغم من الـ24 هدفا في جميع المسابقات، انهار الفريق وأنهى المسابقة المحلية في المركز السادس.

المصدر: "وكالات"