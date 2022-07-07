مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور يشتري رابع أكبر يخت في العالم (صور)

أنفق الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي، 500 مليون جنيه إسترليني على شراء يخت ضخم للغاية لدرجة أنه بالكاد يتسع في استاد الاتحاد معقل "السيتيزن".

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، يتوفر في اليخت الضخم مهبطان لطائرات هليكوبتر، من أجل نقل الضيوف من وإلى الشاطئ.

وأطلق على اليخت العملاق اسم "بلو"Blue تكريما لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتوي اليخت، وهو رابع أكبر يخت في العالم، على أربعة طوابق ترفيهية، و40 كابينة تتسع لـ48 ضيفا، ومساحة خارجية كبيرة تتضمن ناديا وحوض سباحة.

وأوضحت الصحيفة أن اليخت سيضم 80 فردا لقيادته وتقديم كافة الخدمات به حيث تصل سرعته القصوى إلى 21.8 ميل في الساعة.

وتابعت الصحيفة أن تكلفة الوقود في المرة الواحدة لملء الخزان تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

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الشيخ منصور البالغ 51 عاما هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي ونائب رئيس الوزراء في دولة الإمارات.

ومن خلال مجموعته في أبو ظبي المتحدة، اشترى نادي السيتي مقابل 210 ملايين جنيه إسترليني عام 2008، وأحرز الفريق حتى الآن ست بطولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

إضافة إلى ذلك، يمتلك الشيخ منصور 5% من فيراري و9.1% من دايملر إيه جي، الشركة التي تمتلك مرسيدس.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي 2021-2022 في واحدة من سلسلة البطولات المحلية التي يحققها الفريق في أشهر دوريات العالم.

المصدر: thesun