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بايدن يُغضب عائلة أمريكي معتقل في روسيا بسبب قضية غرينير

الرياضة

بايدن يُغضب عائلة أمريكي معتقل في روسيا بسبب قضية غرينير
Sputnik
الأمريكي بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس، أرشيف
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أعربت إليزابيت ويلان، شقيقة الأمريكي بول ويلان، المسجون بتهمة التجسس في روسيا، عن غضبها من الرئيس جو بايدن لعدم اهتمامه بشقيقها بنفس الأهمية التي كرسها للاعبة السلة بريتني غرينير.

ونقلت قناة "سي أن أن" عن إليزابيت ويلان قولها: "أنا مثل الآخرين أريد أن تعود بريتني إلى منزلها، ولكن لماذا لا يحظى بول ويلان بنفس المستوى من الاهتمام؟ لماذا لا يتصلون بآل ويلان من البيت الأبيض؟ لماذا لا يحصل بول على رسالة من الرئيس؟".

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وأضافت: "أنا غاضبة جدا. أنا غاضبة جدا. إذا كنتم تريدون زعزعة ثقة عائلة ويلان، فعندها أحسنتم. تم إنجاز المهمة".

وتم احتجاز بريتني غرينير في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وأصدر القضاء الروسي العام الماضي حكما بالسجن 16 عاما على العسكري البحري الأمريكي السابق بول ويلان بعد إدانته التجسس.

المصدر: نوفوستي

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