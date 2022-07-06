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رغم الآلام والأوجاع.. الماتادور نادال يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون (فيديو)

الرياضة

رغم الآلام والأوجاع.. الماتادور نادال يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون (فيديو)
AP Alastair Grant
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صعد النجم الإسباني رافائيل نادال للدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.

وتمكن الماتادور نادال، رغم معاناته من آلام في عضلة البطن، من الفوز على الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الحادي عشر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(7-5) و(3-6) و(7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت أربع ساعات و20 دقيقة.

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وضرب النجم الإسباني المصنف الثاني في البطولة، موعدا في الدور قبل النهائي مع الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس، المصنف 40 عالميا، الذي تغلب بدوره على التشيلي كريستيان غارين، بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3) و(7-6) في المواجهة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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