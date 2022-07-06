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شاهد.. أسرع ضربة قاضية في تاريخ "UFC"

الرياضة

شاهد.. أسرع ضربة قاضية في تاريخ
Gettyimages.ru Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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سجلت في مثل هذا اليوم سنة 2019 أسرع ضربة قاضية في تاريخ "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، إذ أسقط بها المقاتل الأمريكي خورخي ماسفيدال، مواطنه بن أسكرين.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، مقطع فيديو لأسرع ضربة قاضية، عندما انطلق ماسفيدال كالسهم ووجه ضربة قوية بركبته بعد قفزة إلى وجه بن أسكرين أسقطه بالضربة القاضية على أرض الحلبة، ومن ثم انهال عليه باللكمات قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا فوز ماسفيدال.

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وحطم خورخي ماسفيدال الرقم القياسي السابق لمواطنه دون فراي، الذي احتاج لـ8 ثوان فقط لإسقاط خصمه توماس راميريز عام 1996، ضمن دورة "UFC 8".

المصدر: وكالات 

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