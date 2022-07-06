كيريوس "المشاكس" يبلغ المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون (فيديو)

تأهل الأسترالي نيك كيريوس، إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتخطى اللاعب الأسترالي المصنف 40 عالميا، عقبة منافسه التشيلي كريستيان غارين، بسهولة بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-3) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، استغرقت ساعتين و15 دقيقة.

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وسيكون كيريوس في المربع الذهبي للبطولة بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين الأمريكي تايلور فريتز المصنف الحادي عشر في البطولة، والنجم الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني في هذه البطولة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها نيك كيريوس (27 عاما) إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، بعد خروجه مرتين من الدور ربع النهائي من قبل.

المصدر: RT