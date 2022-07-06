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المخضرم إبرا يوافق على تمديد عقده مع ميلان

الرياضة

المخضرم إبرا يوافق على تمديد عقده مع ميلان
AFP Tiziana FABI
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وافق النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، على تمديد عقده مع نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، لمدة موسم آخر.

وانتهى عقد إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 40 عاما، مع نادي ميلان هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن إبراهيموفيتش قرر تمديد عقده مع ميلان لمدة موسم حتى شهر يونيو من العام المقبل.

وأشار رومانو إلى أن إبراهيموفيتش عانى من إصابة في الركبة وستستغرق فترة تعافيه من 6 إلى 7 أشهر، ولكنه سيقبل براتب أقل.

المخضرم إبرا يوافق على تمديد عقده مع ميلان
twitter/FabrizioRomano

ولعب زلاتان إبراهيموفيتش دورا مؤثرا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد انتظار طويل دام أكثر من 10 أعوام، من الناحية الفنية، والأهم على المستوى القيادي وتوحيد صفوف الفريق في غرفة تبديل الملابس "للروسونيري".

المصدر: "twitter/FabrizioRomano" 

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