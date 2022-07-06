مدرب برازيلي منتظر لمنتخب سوريا بكرة القدم

يصل المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، قبل الاجتماع غدا مع اتحاد كرة القدم السوري تمهيدا للتعاقد معه كمدير فني للمنتخب الوطني.

وسيحل المدرب البرازيلي خلفا للمدرب المحلي غسان معتوق.

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وأكد رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان أن المدرب البرازيلي باكيتا البالغ 64 عاما، هو الأفضل من بين المدربين الذين تم التواصل معهم وعلى رأسهم الإنجليزي آلان بارديو المدرب السابق لفريق نيوكاسل يونايتد، ولكن المفاوضات تعثرت بسبب المطالب الصعبة للمدرب الإنجليزي، الذي اشترط إدارة المنتخب من دبي وبيروت، وهو الأمر الذي تم رفضه بشكل قاطع من الاتحاد السوري لكرة القدم.

وستكون مهمته تدريب المنتخب الأول والإشراف على كل المنتخبات الوطنية الأخرى بجميع فئاتها.

ويمتلك المدرب البرازيلي باكيتا سيرة جيدة فمن أهم إنجازاته حصوله على كأس العالم مع منتخب البرازيل تحت 20 و 17 سنة.

إضافة لخوضه عدة تجارب عمل في الخليج و الجزائر، آخرها شباب بلوزداد الجزائري.

المصدر: "وسائل إعلام سورية"