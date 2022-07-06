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ثلاثي ريال مدريد يتعرض للعنصرية بعد انتشار صورة

الرياضة

ثلاثي ريال مدريد يتعرض للعنصرية بعد انتشار صورة
AFP
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استنكر البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، ما تعرض له من إهانات عنصرية، عبر مواقع التواصل، بسبب صورة مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورة للثلاثي البرازيلي، تشير من خلالها إلى نجاح ريال مدريد في تجديد عقود اللاعبين الثلاثة، وهو ما كان له العديد من ردود الأفعال، الإيجابية منها، والسلبية التي حملت الكثير من العنصرية، متمثلة في رموز تعبيرية للقردة.

من جانبه، علق ميليتاو على الواقعة، من خلال حسابه على "تويتر"، وكتب: "هذه الأمور لا تسيء إلينا فحسب، بل تسيء إلى جميع الشباب السود، والرياضيين المستقبليين، الذين لديهم أحلام مثل أحلامنا"، كما دون هاشتاج "#StopRacism" أوقفوا العنصرية.

وساهم الثلاثي البرازيلي بقوة في قيادة ريال مدريد لتحقيق لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

المصدر: "وكالات"

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