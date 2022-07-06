ثلاثي ريال مدريد يتعرض للعنصرية بعد انتشار صورة

استنكر البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، ما تعرض له من إهانات عنصرية، عبر مواقع التواصل، بسبب صورة مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورة للثلاثي البرازيلي، تشير من خلالها إلى نجاح ريال مدريد في تجديد عقود اللاعبين الثلاثة، وهو ما كان له العديد من ردود الأفعال، الإيجابية منها، والسلبية التي حملت الكثير من العنصرية، متمثلة في رموز تعبيرية للقردة.

Rodrygo, Eder Militao and Vinicius are all set to be rewarded with new Real Madrid contracts in the coming weeks ⚪️🇧🇷



Each contract will include a €𝟭𝗕𝗡 release clause 🤑



🗞️ via @FabrizioRomanopic.twitter.com/YdFZI018WV — LiveScore (@livescore) July 5, 2022

من جانبه، علق ميليتاو على الواقعة، من خلال حسابه على "تويتر"، وكتب: "هذه الأمور لا تسيء إلينا فحسب، بل تسيء إلى جميع الشباب السود، والرياضيين المستقبليين، الذين لديهم أحلام مثل أحلامنا"، كما دون هاشتاج "#StopRacism" أوقفوا العنصرية.

Los comentarios racistas en la foto mía con @ViniJr y @RodrygoGoes nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros. ✊🏿 #StopRacismhttps://t.co/qnjb1aKKpY — Éder Militão (@edermilitao) July 5, 2022

وساهم الثلاثي البرازيلي بقوة في قيادة ريال مدريد لتحقيق لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

المصدر: "وكالات"