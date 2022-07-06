صلاح يوجه رسالة إلى نجمة المتوسط المصرية بسنت حميدة

كشفت المصرية بسنت حميدة، بطلة ألعاب القوى عن رسالة من مواطنها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لتهنئتها عقب تألقها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.

ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها على "فيسبوك" رسالة من صلاح وجهها لها عبر إنستغرام وقال فيها:" مبروك إلى بطلتنا، نحن جميعا فخورون بك".



وأضاف صلاح لبسنت حميدة:" استمري في تحطيم الأرقام القياسية".

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وعلقت بسنت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" قائلة: "من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم.. شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله".



وخطفت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، الأضواء بعدما توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).

المصدر: facebook/bassant.mohamed