فريق أردني ينسحب من بطولة في الإمارات وينشر بيانا

رفض نادي الوحدات الأردني المشاركة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة المقررة في الإمارات الشهر المقبل، بسبب رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وستجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة ناد إسرائيلي.

وقال نادي الوحدات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الاثنين: "رسميا، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، مضيفا هاشتاغ"#لا_للتطبيع".

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وأعرب في منشور آخر عن رفضه القاطع لاستغلال جماهيره في الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي قرار النادي الأردني بعدم المشاركة بالإشادة من قبل الناشطين الفلسطنيين والأردنيين وصفحات ضد التطبيع.

ووقعت الإمارات اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل"، منتصف سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تلحقها البحرين والسودان والمغرب.

المصدر: "وسائل إعلام أردنية"