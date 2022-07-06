 
مباشر

فريق أردني ينسحب من بطولة في الإمارات وينشر بيانا

الرياضة

فريق أردني ينسحب من بطولة في الإمارات وينشر بيانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdcw

رفض نادي الوحدات الأردني المشاركة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة المقررة في الإمارات الشهر المقبل، بسبب رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وستجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة ناد إسرائيلي.

وقال نادي الوحدات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الاثنين: "رسميا، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، مضيفا هاشتاغ"#لا_للتطبيع".

فريق أردني ينسحب من بطولة في الإمارات وينشر بيانا
إقرأ المزيد
حصيلة ألعاب البحر المتوسط.. إيطاليا تتصدر والجزائر الأولى عربيا
حصيلة ألعاب البحر المتوسط.. إيطاليا تتصدر والجزائر الأولى عربيا

وأعرب في منشور آخر عن رفضه القاطع لاستغلال جماهيره في الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي قرار النادي الأردني بعدم المشاركة بالإشادة من قبل الناشطين الفلسطنيين والأردنيين وصفحات ضد التطبيع.

ووقعت الإمارات اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل"، منتصف سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تلحقها البحرين والسودان والمغرب.

المصدر: "وسائل إعلام أردنية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)