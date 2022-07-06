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"حذاء خاطئ" يتسبب في حرمان أسطورة الوثب الطويل ببطولة العالم

الرياضة

AFP
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لن تشارك الفنزويلية يوليمار روخاس، حاملة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر بعد إلغاء رقمها التأهيلي 6.93 متر لاستخدام حذاء خاطئ.

وتجاوزت الساعية لتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي في الوثب الثلاثي، الرقم التأهيلي بالوثب الطويل في يونيو في منافسات بمدينة وادي الحجارة الإسبانية وفقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى كونها ارتدت حذاء غير مصرح به في المنافسات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "حاولت روخاس المنافسة في الوثب الطويل بعد هذا الحدث بأحذية معتمدة للتأهل لبطولة العالم في أوريغون 2022 لكن الإصابة حالت دون ذلك".

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ويعتبر الحد الأقصى لسمك نعل الحذاء المسموح به في الوثب الطويل هو 20 مليمترا وللقفزة الثلاثية 25 مم.

وتابع الاتحاد الدولي: "نحن نعلم أن هذا أمر مخيب للآمال للسيدة روخاس وجمهورها، لكننا نتطلع بشدة لمشاهدتها وهي تنافس في الوثب الثلاثي في أوريغون 2022 وأن تتأهل لكلا الحدثين في العام المقبل ولبطولة العالم بودابست 2023".

وتنطلق بطولة العالم في يوجين بأوريغون الأمريكية يوم 15 يوليو.

المصدر: begadistrictnews

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