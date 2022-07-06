"حذاء خاطئ" يتسبب في حرمان أسطورة الوثب الطويل ببطولة العالم

لن تشارك الفنزويلية يوليمار روخاس، حاملة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر بعد إلغاء رقمها التأهيلي 6.93 متر لاستخدام حذاء خاطئ.

وتجاوزت الساعية لتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي في الوثب الثلاثي، الرقم التأهيلي بالوثب الطويل في يونيو في منافسات بمدينة وادي الحجارة الإسبانية وفقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى كونها ارتدت حذاء غير مصرح به في المنافسات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "حاولت روخاس المنافسة في الوثب الطويل بعد هذا الحدث بأحذية معتمدة للتأهل لبطولة العالم في أوريغون 2022 لكن الإصابة حالت دون ذلك".

Yulimar Rojas es una atleta mayormente reconocida por romper el récord mundial con un salto de 15.74 metros. Además, Yulimar también fue campeona mundial en el 2017 y 2019. Cabe destacar que también fue elegida como la mejor atleta femenina del año (2020) por World Athletics. pic.twitter.com/7kgRESEarf — 🇻🇪 #nocheveneca (@ccveneco) July 5, 2022

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ويعتبر الحد الأقصى لسمك نعل الحذاء المسموح به في الوثب الطويل هو 20 مليمترا وللقفزة الثلاثية 25 مم.

وتابع الاتحاد الدولي: "نحن نعلم أن هذا أمر مخيب للآمال للسيدة روخاس وجمهورها، لكننا نتطلع بشدة لمشاهدتها وهي تنافس في الوثب الثلاثي في أوريغون 2022 وأن تتأهل لكلا الحدثين في العام المقبل ولبطولة العالم بودابست 2023".

وتنطلق بطولة العالم في يوجين بأوريغون الأمريكية يوم 15 يوليو.

المصدر: begadistrictnews