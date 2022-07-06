حصيلة ألعاب البحر المتوسط.. إيطاليا تتصدر والجزائر الأولى عربيا

توجت إيطاليا بالدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تختتم اليوم الأربعاء بمدينة وهران الجزائرية، متقدمة على تركيا وفرنسا والجزائر.

وقبل نهائي مسابقة كرة اليد للسيدات والرجال، المقرر الأربعاء في ختام الألعاب، جمعت إيطاليا 159 ميدالية، منها 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية، في حصيلة أقل بـ8 ذهبيات عن الدورة السابقة.

وجاءت تركيا التي تصدرت جدول الميداليات حتى الأحد الماضي، في المركز الثاني بمجموع 108 ميداليات (45 ذهبية، و26 فضية و37 برونزية)، بزيادة ذهبية واحدة عن الدورة السابقة.

واحتلت فرنسا المركز الثالث بـ21 ميدالية ذهبية، و24 فضية و36 برونزية (81 في المجموع).

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المشاركة العربية

وسجلت الجزائر مشاركة تاريخية، حيث جاءت في المركز الرابع بعدما حصدت 53 ميدالية، منها 20 ذهبية، و17 فضية و16 برونزية، علما بأن أفضل حضور لها في ألعاب المتوسط كان عام 2001 بتونس، عندما توجت ب32 ميدالية، منها 10 ذهبيات.

وتأخرت إسبانيا الوصيفة في الدورة السابقة للمركز الخامس، حيث حصلت على 64 ميدالية من بينها 14 ذهبية.

فيما جاءت مصر في المركز السادس بـ50 ميدالية، منها 13 ذهبية، في انتظار نتيجة نهائي كرة اليد رجال الذي يجمعها بإسبانيا.

وجاءت تونس في المركز العاشر بـ27 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية.

أما بالنسبة لترتيب بقية الدول العربية، فتحتل سوريا المركز الرابع عشر بـ7 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات.

وتأتي خلفها مباشرة في المركز الخامس عشر، المغرب بمجموع 33 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و13 فضية و17 برونزية.

وتتواجد ليبيا في المركز الـ24 بميدالية برونزية، ولم يحصل لبنان على أي ميدالية.

المصدر: "وكالات"