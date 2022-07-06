مباراتان لكرة القدم في سيراليون تنتهيان بتسجيل 187 هدفا

يحقق اتحاد سيراليون لكرة القدم (SLFA) في نتيجة مباراتين أسفرتا عن مجموع لا يصدق من الأهداف، بلغ 187 هدفا.

وشهدت مباراتا دوري الدرجة الثانية فوز فريق "كاهونلا رينجرز" على فريق "لومبيبو يونايتد" بنتيجة 95 - صفر، وفوز فريق "غولف إف سي" على "كوكويما لبنان" بنتيجة 91-1 ليحققا أكبر انتصارين في تاريخ كرة القدم السيراليونية.

وتأتي المباراتان اللتان جرتا الأحد ضمن التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز هناك.

ومع ذلك، كانت نتائج الشوط الأول 2-0 و7-1 على التوالي، وتم إلغاء كلتا النتيجتين بسبب الاشتباه في التلاعب بالمباراة.

وقال "توماس دادي بريما" رئيس اتحاد كرة القدم السيراليوني لـ"بي بي سي سبورت أفريكا": "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى وضعا محرجا كهذا يمر دون عقاب".

وأضاف "سنبدأ تحقيقا فوريا ونحاسب جميع المسؤولين عن هذا الأداء المتواضع"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الذين تثبت إدانتهم وفقا لقوانين اتحاد كرة القدم، كما سيتم تقديمهم إلى لجنة مكافحة الفساد في البلاد.

وشدد اتحاد كرة القدم على أنه سيحقق مع لاعبي ومسؤولي جميع الأندية الأربعة المعنية، ومسؤولي المباراتين المعينين واتحاد كرة القدم في المنطقة الشرقية.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية