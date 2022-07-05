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التونسية أنس تحقق إنجازا تاريخيا في ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

التونسية أنس تحقق إنجازا تاريخيا في ويمبلدون (فيديو)
AP Alastair Grant
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تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتمكنت أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على منافستها التشيكية ماريا بوجكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-1) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و49 دقيقة.

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وضربت النجمة التونسية موعدا في الدور قبل النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا، التي تغلبت بدورها على مواطنتها جول نيمير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (4-6) و(6-2) و(7-5) في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

وحققت أنس جابر إنجازا تاريخيا بتأهلها لأول مرة في تاريخها إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت قد بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي، وكانت هي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: WTA 

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