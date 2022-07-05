التحذير من دول تتخلف عن سداد رواتب لاعبين بينها بلدان عربيان

حذرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اللاعبين من الانضمام إلى أندية في الصين والسعودية وتركيا وغيرها، بسبب ما وصفتها بـ"خروقات تعاقدية منهجية وواسعة النطاق".

وقالت النقابة الدولية "فيفبرو - FIFPro" اليوم الثلاثاء، إنه يتعين استشارة نقاباتها الوطنية الأعضاء بشأن الانتقالات المحتملة وصفقات الانتقال الحر للاعبين.

في الأسبوع الأول الكامل من نافذة الانتقالات الصيفية في معظم أوروبا، تم رصد مشاكل طويلة الأمد في أندية متعددة بتركيا ورومانيا، بما فيها التخلف عن سداد رواتب اللاعبين.

وقالت "FIFPro"، ومقرها في هولندا، إن اللاعبين لديهم "فرصة ضئيلة أو معدومة" للحصول على أموالهم المتعاقد عليها عندما تتعرض الأندية الرومانية للإفلاس، وكثيرا ما تغلق أندية الدرجة الثانية اليونانية دون الوفاء بديونها.

وأضافت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين أن "عدم سداد الرواتب يمثل أيضا مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والسعودية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تعاون مع "فيفبرو" لتوفير بعض المساعدة للاعبين، مع تخصيص 4 ملايين دولار هذا العام لمساعدة اللاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.

ويحاول الـ"FIFA" أيضا تعجيل وتيرة الإجراءات للاعبين الذين تقدموا بشكاوى في زيوريخ ضد أنديتهم السابقة.

وغالبا ما يتم تحويل مثل هذه القضايا إلى محكمة التحكيم الرياضية، ويمكن أن تستغرق تسويتها عدة أشهر أو سنوات.

المصدر: أب