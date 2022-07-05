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دجوكوفيتش يحبط كمين الإيطالي سينر (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يحبط كمين الإيطالي سينر (فيديو)
AP Alberto Pezzali
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نجا الصربي نوفاك دجوكوفيتش من كمين الإيطالي جانيك سينر في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني.

وتقدم جانيك سينر المصنف العاشر في البطولة، بمجموعتين متتاليتين، ولكن العملاق دجوكوفيتش عاد من بعيد وقلب تأخره إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ثلاث ساعات و24 دقيقة.

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وسيكون النجم الصربي الذي حقق انتصاره الـ26 على التوالي على ملاعب ويمبلدون العشبية، في الدور قبل النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين البلجيكي ديفيد جوفين والبريطاني كاميرون نوري المصنف التاسع في البطولة، اليوم أيضا.

ويبحث نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) المصنف الأول، عن اللقب الرابع على التوالي والسادس له على ملاعب ويمبلدون العشبية، واللقب الثاني والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لمعادلة الرقم القياسي للنجم الإسباني رافائيل نادال. 

المصدر: RT 

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