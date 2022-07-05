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رسميا.. مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته

الرياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته
Globallookpress IMAGO/Yannick Verhoeven
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدافع الهولندي تيريل مالاسيا، القادم من نادي فينورد الهولندي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر النادي الإعلان عن انضمام تيريل مالاسيا للنادي، بعدما وقع عقدا حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام آخر".

رسميا.. مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته
twitter/manutd

وأضاف: "خاض الظهير الهولندي 136 مباراة مع فينورد، ومثل منتخب بلاده على كل المستويات من تحت 16 عاما حتى المنتخب الأول، وخاض خمس مباريات دولية".

من جانبه قال مالاسيا: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد يعد شعورا رائعا. إنه فصل جديد في مسيرتي، حيث سألعب في دوري جديد مع زملاء جدد وتحت قيادة مدرب رائع".

 وأضاف: "أعرف قدرات تين هاج وما يطلبه من اللاعبين، من خلال اللعب ضد الفرق التي دربها في الدوري الهولندي".

 واختتم: "أعلم أنني ما زلت شابا وسأستمر في التطور.. أعد جماهير مانشستر يونايتد بتقديم كل ما لدي على أرض الملعب في كل مرة أرتدي خلالها القميص الأحمر، وسأكون دائما ممتنا لفينورد بسبب ما قدمه لي ولعائلتي".

المصدر: وكالات 

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