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تمديد فترة تعليق مشاركة المتزلجين الروس والبيلاروس في المسابقات الصيفية

الرياضة

تمديد فترة تعليق مشاركة المتزلجين الروس والبيلاروس في المسابقات الصيفية
Sputnik Павел Бедняков
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أعلن الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، تمديد فترة تعليق مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، في المسابقات خلال الموسم الصيفي لعام 2022 بأكمله.

وأوضح الاتحاد الدولي للتزلج، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس (FIS) سيعود الى موضوع استبعاد روسيا وبيلاروس في الخريف تماشيا مع تطور الوضع في أوكرانيا.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتزلج أوقف الروس عن المشاركة في المسابقات تحت رعايته، علما أن مجلس الاتحاد، لم يكن ينوي في البداية، استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من مراحل كأس العالم للتزلج، على الرغم من مطالب الاتحادات الرياضية، وخاصة الاتحاد النرويجي للتزلج بذلك.

المصدر: "russian.rt.com" 

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