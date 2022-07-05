رسميا.. برشلونة يجدد عقد المغربي شادي رياض

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه المغربي الشاب، شادي رياض، لاعب فريق الرديف، حتى 30 يونيو 2024، قابل للتمديد إلى موسم ثالث.

وكان برشلونة تعاقد مع شادي رياض في فبراير 2019، قادما من صفوف نادي ريال مايوركا.

وكشف نادي برشلونة، عبر موقعه الرسمي، أن شادي رياض تدرب بالفعل مع الفريق الأول لبرشلونة، أمس الاثنين، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبلغ شادي رياض 19 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويتميز بالقوة البدنية والقدرة على بناء الهجمات بشكل صحيح من الخلف.

يذكر أن شادي رياض توج مع منتخب المغرب بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية تحت 15 عاما التي أقيمت بالجزائر في عام 2018.

المصدر: وكالات