برشلونة يقترب من حسم صفقة ضم ليفاندوفسكي

أفاد الصحفي في برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، خوسيه ألفاريز، بأن برشلونة اقترب من إبرام صفقة ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، مع بايرن ميونخ في الصيف القادم، ويرغب اللاعب في الانتقال إلى برشلونة.

وأكد خوسيه ألفاريز أن الاتفاق بين إدارة برشلونة وبايرن ميونخ بخصوص انتقال ليفاندوفسكي سيحسم بشكل نهائي خلال أيام.

وكشف أن النادي الكتالوني يرغب في إتمام صفقة المهاجم البولندي قبل حلول يوم 12 يوليو الجاري.

وكان بايرن ميونخ، قد رفض عرضا ثانيا من برشلونة للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، قيمته 40 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، حيث أصر النادي البافاري على الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات المهاجم الدولي البولندي.

وتعاقد بايرن مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، تصل إلى 41 مليونا مع المتغيرات.

المصدر: وكالات