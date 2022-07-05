مدرب تشيلسي يحسم أمر التعاقد مع رونالدو

خرجت العديد من التقارير الإعلامية تفيد بأن تشيلسي يرغب بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن المدرب الألماني توماس توخيل يرفض الصفقة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تود بويلي، مالك تشيلسي، من أكبر المعجبين برونالدو، ويريد بقوة التعاقد معه هذا الصيف.

Todd Boehly wants Cristiano Ronaldo as marquee transfer… but Thomas Tuchel is not sold on Man Utd superstar https://t.co/Jw9uZOU8t2pic.twitter.com/GXWhwWJ4xC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 4, 2022

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى بويلي يواجه أزمة، لأن المدرب الفرنسي توخيل ليس مؤيدا للصفقة، ويفضل عليه التعاقد مع رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى منح الأولوية للاستثمار في المدافعين.

وأوضحت أن بويلي سيحتاج للحصول على موافقة توخيل أولا، قبل استكمال المفاوضات في صفقة رونالدو.

وأثار كريستيانو جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد تغيبه عن مران فريقه مانشستر يونايتد الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023، الأمس واليوم، ولم يحدد موعد عودته للشياطين الحمر حتى الآن.

وذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن كريستيانو طلب تأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وهو العذر الذي قبلته إدارة النادي.

وجاء ذلك بعد يومين فقط، من تقرير صحيفة "تايمز" البريطانية، تحدثت من خلاله عن أن رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

المصدر: thesun







