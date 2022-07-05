مسؤول روسي يعلق على دعوة وزير الرياضة البولندي لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا 

اعتبر نائب مجلس الدوما الروسي (النواب) أندري لوغوفوي، أن دعوة وزير الرياضة البولندي كميل بورتنيتشوك لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروس، لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.

وقال وزير الرياضة والسياحة البولندي بورتنيتشوك يوم الجمعة الماضي إن 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا وليختنشتاين وآيسلندا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والنرويج، وقعت على إعلان مشترك بشأن العقوبات ضد المنظمات الرياضية الروسية والبيلاروسية.

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ومن بين المطالب تعليق عضوية روسيا وبيلاروس في الاتحادات الدولية وحرمان البث الدولي التلفزيوني.

وعلق نائب مجلس الدوما الروسي لوغوفوي: "انتبه لمن يكون المتحدث في مثل هذه المبادرات، ليس ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، كما هو الحال في جميع الأمور الأخرى، خلال فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة في روسيا)".

وتابع: "يتم إعطاء الكلمة لشخص ما، لابن آوى، أو أحد ضباع أوروبا، كما وصفهم تشرشل، هذا ما يؤكد على رعونة مثل هذه التصريحات".

المصدر: matchtv