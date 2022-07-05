أول ناد إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى

دعا نادي بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه السبت المقبل.

وجاء إعلان النادي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد.

"نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".

🏟️ We are proud to announce that, once again, we will be opening the doors at Ewood Park to our Muslim community to host the Eid-Ul-Adha prayer on Saturday July 9th.



Read more 👇#Rovers 🔵⚪️ — Blackburn Rovers (@Rovers) July 1, 2022

وسبق للنادي بلاكبيرن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

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وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصل.

وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.

ولاقى الإعلان ترحيبا من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى وجهت بعض الانتقادات من جماهير النادي المعترض على فتح الملعب في وقت ترتفع فيها أسعار التذاكر بشكل كبير.

جدير بالذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.

المصدر: "وكالات"