 
مباشر
عاجل
شويغو: روسيا فتحت ممرين إنسانيين للسفن في بحري آزوف والأسود

أول ناد إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى

الرياضة

أول ناد إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td2s

دعا نادي بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه السبت المقبل.

وجاء إعلان النادي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد.

"نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".

وسبق للنادي بلاكبيرن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

إقرأ المزيد
اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي سانتو
اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرتغالي سانتو

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصل.

وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.

ولاقى الإعلان ترحيبا من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى وجهت بعض الانتقادات من جماهير النادي المعترض على فتح الملعب في وقت ترتفع فيها أسعار التذاكر بشكل كبير.

جدير بالذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا