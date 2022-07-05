سان جيرمان يوقع مع "المدرب الأقل خبرة على الساحة الأوروبية"

وقع المدرب كريستوف غالتييه عقدا لمدة عامين للإشراف على باريس سان جيرمان الفرنسي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه، حسبما علم الاثنين من مصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن المدرب السابق لنيس والبالغ 55 عاما الذي شوهد في المكاتب الإدارية للنادي الباريسي مساء الاثنين وفقا لمقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، سيتم الإعلان الرسمي لتعيينه اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي دعا إليه الأخير بملعب بارك دي برانس الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لتقديم لاعبيه ومدربيه.

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ونجح سان جيرمان أخيرا في تسوية ملف المدرب الجديد بعد شهر ونصف تقريبا من الإعلان الصاخب عن تمديد النجم كيليان مبابي، لتكون نقطة البداية لإصلاح شبه كامل للهيكل التنظيمي للنادي.

وظهر غالتييه الذي تنتظره مهمة جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يلهث واءه منذ استحواذ صندوق الاستثمارات القطري، إلى جانب المستشار الرياضي الجديد للنادي البرتغالي لويس كامبوس الذي تعاقد معه سان جيرمان في منصب المدير الرياضي في 10 يونيو الماضي.

ويعرف الثنائي غالتييه وكامبوس بعضهما البعض جيدا لأنهما عملا معا في ليل، بوضعهما الحجر الأساس للقب المفاجئ للنادي في الدوري في عام 2021.

واختار الرئيس القطري للنادي الباريسي ناصر الخليفي واحدا من أكثر المدربين المنتظمين في فرنسا في العقد الماضي، ولكنه دون شك المدرب الأقل خبرة على الساحة الأوروبية في عصر الاستحواذ القطري.

وخطف الخليفي المدرب غالتييه من نيس، بعد موسم واحد ناجح، ولكن ليس استثنائيا.

وقاد المدرب فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا حيث خسر أمام نانت (0-1)، وإلى المركز الخامس في الدوري وبالتالي المشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ.

وكانت المفاوضات صعبة حيث كان من الضروري في البداية إيجاد اتفاق مالي مع نادي نيس الذي كان مترددا في التخلي عن مدربه، ثم التفاوض على رحيل بوكيتينو وجهازه الفني الذين تبقت سنة واحدة على عقودهم، وهو ما منع باريس سان جيرمان من إضفاء الطابع الرسمي على وصول غالتييه في وقت سابق على الرغم من إعلان نيس رحيله منذ 27 يونيو.

وسيصبح غالتييه ثالث فرنسي في الحقبة القطرية بعد أنطوان كومبواريه الذي أقيل بسرعة عام 2011، ولوران بلان (2014-2016).

المصدر: "أف ب"