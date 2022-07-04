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الماتادور نادال يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

الماتادور نادال يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)
AFP SEBASTIEN BOZON
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بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.

وتمكن الماتادور نادال المصنف الثاني في البطولة، من الفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب، المصنف الـ19، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعتين و24 دقيقة.

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وضرب النجم الإسباني موعدا في الدور ربع النهائي مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الحادي عشر، الذي تغلب بدوره على الأسترالي جايسون كوبلر، بثلاث مجموعات من دون رد، بنتيجة: (6-3) و(6-1) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

ويبحث رافائيل نادال (36 عاما) عن اللقب الثالث له على ملاعب ويمبلدون العشبية، بعد فوزه بالبطولة عامي (2008 و2010)، واللقب الثالث والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لتعزيز رقمه القياسي.  

المصدر: RT 

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