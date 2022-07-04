الماتادور نادال يواصل مشواره في ويمبلدون (فيديو)

بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.

وتمكن الماتادور نادال المصنف الثاني في البطولة، من الفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب، المصنف الـ19، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعتين و24 دقيقة.

Rafa rolls into the quarter-finals 💪



The Spaniard secures a straight sets victory over Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2, 7-6(6)#Wimbledon | #CentreCourt100 | @RafaelNadalpic.twitter.com/Sq0SovkdoB — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022

إقرأ المزيد

وضرب النجم الإسباني موعدا في الدور ربع النهائي مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الحادي عشر، الذي تغلب بدوره على الأسترالي جايسون كوبلر، بثلاث مجموعات من دون رد، بنتيجة: (6-3) و(6-1) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

ويبحث رافائيل نادال (36 عاما) عن اللقب الثالث له على ملاعب ويمبلدون العشبية، بعد فوزه بالبطولة عامي (2008 و2010)، واللقب الثالث والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لتعزيز رقمه القياسي.

المصدر: RT