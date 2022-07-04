الحجز على أرصدة عبد الله السعيد بموجب حكم لصالح الأهلي

أكد مصدر مطلع في نادي الأهلي المصري، أنه قد تم اليوم الاثنين الحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي لكرة القدم، "المارد الأحمر" السابق.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة "ليلا كورة" بأن الحجز على أرصدة السعيد، وذلك تنفيذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدفع اللاعب مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

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وأكمل المصدر بأن السعيد تحايل على تعاقده مع الأهلي وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

واختتم المصدر بأن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي يجيز الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

وكان النادي الأهلي كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله السعيد.

المصدر: وسائل إعلام