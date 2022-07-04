"المشاكس" كيريوس يواصل انتصاراته في ويمبلدون (فيديو)

صعد الأسترالي نيك كيريوس، إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني، للمرة الثانية في مسيرته.

وجاء تأهل اللاعب الأسترالي المصنف 40 عالميا، على حساب على حساب الأمريكي براندون ناكاشيما، إثر فوزه عليه بصعوبة بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-4) و(7-6) و(3-6) و(6-2) في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و11 دقيقة.

That's how to seal a victory 👏@NickKyrgios has the Centre Court crowd on their feet#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/l8VeZmTTvf — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022

وتأهل كيريوس للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب موعدا فيه مع التشيلي كريستيان غارين الذي قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز على الأسترالي الآخر أليكس دي مينور، المصنف الـ19، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع: (2-6) و(5-7) و(7-6) و(6-4) و(7-6) في مواجهة ماراثونية أخرى جرت في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT + matchtv.ru