بعد الرحيل.. تريزيجيه يوجه رسالة لأستون فيلا

حرص المهاجم المصري محمود حسن تريزيجيه، على توجيه رسالة إلى فريقه السابق أستون فيلا الإنجليزي، بعد الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم خلال الميركاتو الحالي.

وأفاد نادي أستون فيلا اليوم الاثنين، بأن مهاجمه محمود حسن تريزيجيه، رحل عن صفوفه بشكل نهائي.

ورد تريزيغيه على أستون فيلا، برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، كتب فيها: "شكرا على كل شيء، وأتمنى لأستون فيلا التوفيق في المستقبل".

Thank you for everything and I wish you all the best in the future https://t.co/ohA86HqlNR — Trezeguet (@Trezeguet) July 4, 2022

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وكان محمود حسن تريزيجيه (27 عاما) قد انضم إلى صفوف أستون فيلا في صيف 2019، وسجل للفريق الإنجليزي 9 أهداف خلال 64 مباراة، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، لتتم إعارته في يناير الماضي إلى إسطنبول باشاك شهير التركي.

وعلى المستوى الدولي، لعب محمود حسن تريزيجيه 55 مباراة بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 8 أهداف.

المصدر: وكالات