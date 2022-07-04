"نوفوستي": المهاجم الروسي دزيوبا يرفض ​​عرضا مغريا من ناد صيني

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن مهاجم المنتخب الروسي لكرة القدم، أرتيوم دزيوبا، رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية، وذلك نقلا عن مصدر مطلع.

وقال المصدر: "أرتيوم رفض عرضا بقيمة مليوني دولار سنويا من ناد صيني".

وأعلن أرتيوم دزيوبا، البالغ من العمر 33 عاما، ​​رحيله عن فريق زينيت بطرسبورغ بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز للموسم (2021-2022) في صفقة حرة.

وأفاد مصدر في وكالة "نوفوستي" في وقت سابق، بأن المهاجم الروسي أجرى مفاوضات مع أندية تركية، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق معها بسبب الجانب المالي.

المصدر: "rsport.ria.ru"