مانشستر سيتي يضم كالفن فيليبس لاعب وسط ليدز

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، تعاقده الاثنين مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي البالغ 26 عاما 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلا 14 هدفا و14 تمريرة حاسمة.

ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحفية.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCitypic.twitter.com/3fNJthPNIL — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

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وسيعزز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن الاثنين أيضا انتقال مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرسنال، فيما تشير تقارير إلى اقتراب انتقال مهاجمه رحيم سترلينغ إلى تشلسي.

وسيعوض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق أحرز خلالها تسعة القاب في تسعة مواسم.

وفيليبس هو ثالث لاعب جديد هذا الصيف يضمه سيتي، بعد الهداف النروجي الشاب إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وحارس أرمينيا بيليفيلد الألماني شتيفان أورتيغا مورينو.

وتدرج فيليبس في صفوف ليدز وكان أساسيا في عودته إلى دوري الاضواء قبل سنتين، كما فرض نفسه في تشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي مثله في نهائيات كأس أوروبا العام الماضي ووصل معه إلى المباراة النهائية، وفي تصفيات مونديال 2022.

وبعد ضمه هالاند، عبر سيتي المملوك إماراتيا عن رغبته القوية بمتابعة السيطرة على الكرة الإنجليزية، إذ أحرز اللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات، فضلا عن رغبته الجامحة بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: "أ ف ب"