الهلال السعودي يمدد عقد مدربه دياز لعام إضافي

بعد قيادته الهلال إلى لقب صعب في الدوري السعودي لكرة القدم، مدد فريق العاصمة عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز لعام إضافي.

وكتب حامل لقب دوري أبطال آسيا الاثنين عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "القصة مستمرة" ونشر مقطع فيديو تناول فيه شعارات الأندية التي حقق دياز الفوز أمامها، مختتما "عاما واحدا إضافيا".

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وقاد دياز (62 عاما) الهلال للتتويج بلقب الدوري للموسم الثالث تواليا، هو الثاني له بعد فترته الأولى في موسم 2016-2017، حينما حقق الفريق الأزرق اللقب للمرة الأولى منذ2011 قبل جولتين على النهاية.

وعاد المهاجم الدولي السابق لتدريب "الزعيم" بعد رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، ليشرف عليه وهو في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وقاده إلى الفوز في 12 مباراة من أصل 13 وخسر مباراة واحدة أمام الفيحاء، قبل أن يسقط أمام الفريق عينه في نهائي كأس الملك.

المصدر: "ا ف ب"